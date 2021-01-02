В Саратовской области коронавирусом заразились еще 265 человек.В оперативном штабе сообщили «КП-Саратов», что выздоровели 217.С начала пандемии в регионе зарегистрирован 35 861 случай заражения и 30 736 — выздоровления.Из числа новых зараженных 16 — дети до 18 лет. И еще 89 — граждане старше 60 лет.При этом у 80 выявлена пневмония, у 177 — ОРВИ. Еще у восьми инфицированных заболевание протекает бессимптомно.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.