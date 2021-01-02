Министерство здравоохранения Саратовской области в праздничные дни напоминает жителям телефоны горячих линий.Получить помощь можно, позвонив по телефонам:- скорая медицинская помощь: 03 (со стационарного телефона), 103 (с мобильного), круглосуточно;- горячая линия по вопросам коронавируса: 122 (с любого телефона), круглосуточно;- колл-центр для жителей в целях консультаций медико-психологического характера по профилактике, а также при лечении коронавируса: 8(845-2) 320-222 (ежедневно с 08.00 до 21.00);- для лиц находящихся в кризисном состоянии: ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» 75-14-00, ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» 95-50-37, 49-53-13 – круглосуточно, ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница» 8(845-52) 3-20-60 - с 08.00 до 16.00, ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» 8(845-3) 62-00-89 – круглосуточно, ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» 8(845-3) 55-27-05 – круглосуточно.- в выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00 по вопросам организации оказания медицинской помощи гражданин имеет возможность обратиться в министерство здравоохранения области по телефону 8(845-2) 67-07-02 с 09.00 до 18.00. С 18.00 – по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13 (круглосуточно).Также на официальном сайте (http://minzdrav.saratov.gov.ru/on-line/) министерства функционирует раздел «Общественная приемная», где в круглосуточном режиме можно задать вопрос или оставить комментарий.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.