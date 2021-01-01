В Саратовской области легковушка Renault Logan врезалась в электричку.Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе ОАО «ПривЖД».- Водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось - говорится в сообщенииАвария произошла в селе Салтыковка Ртищевского района. Обошлось без пострадавших, но движение пассажирского поезда №47 Балаково – Москва было задержано на 24 минуты.ПривЖД приносит извинения пассажиирам.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.