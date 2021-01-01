В Энгельсе Саратовской области пропала без вести 47-летняя женщина.Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Людмилу Запарову ищут с 16 ноября 2020 года.Рост женщины составляет 167 см, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.Как была одежа Людмила Запарова на момент исчезновения, неизвестно.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.