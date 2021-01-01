В Саратовской области вновь непростые погодные условия для участников дорожного движения.В ГИБДД области предупредили читателей «КП-Саратов», что усилился туман, снизилась видимость.В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.Водителям не допускается превышать скорость и сокращать дистанцию, рекомендуется отказаться от обгонов и резких перестроений. Перед выездом обязательно нудно проверить исправность дворников.Пешеходам следует носить на одежде световозвращающие элементы, которые в условиях плохой видимости и в темноте помогут заметить человека на проезжей части.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.