В новогоднюю ночь на пересечении улиц Космонавтов и Менделеева в Энгельсе Саратовской области столкнулись грузовая «Газель», Honda City и Kia Ceed.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось в 02:14.По предварительной версии, 25-летний водитель Honda City допустил столкновение с Kia Ceed под управлением 45-летнего мужчины и с «Газелью», за рулем которой сидел 45-летний автомобилист.Пострадали водитель и пассажирка Kia Ceed, а также два пассажира Honda City. Всем им оказана разовая помощь, госпитализация не потребовалась.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.