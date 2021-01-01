В поселке Дубки Саратовского района мужчине потребовалась помощь спасателей.Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, он напоролся на арматуру.Спасатели отрезали кусок арматуры специальным инструментом и оказали первую медицинскую помощь. После этого пострадавший был госпитализирован.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.