Стали известны подробности о новых случаях смертей от коронавируса в Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве, это три женщины и двое мужчин.У 58-летней женщины был хронический гепатит С и остеомиелит, у двух 66-летних: сахарный диабет и инфаркт миокарда у одной и атеросклеротическая болезнь сердца и двусторонний нефрит слухового нерва у другой.55-летний мужчина страдал атеросклерозом коронарных, мозговых, почечных артерий и хроническим нефритом. А 72-летний — ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.Напомним, теперь в регионе зарегистрирована 421 смерть от коронавируса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.