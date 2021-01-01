В новогоднюю ночь в Ленинском районе Саратова двое парней резали шины припаркованным автомобилям.Об этом «КП-Саратов» сообщили пострадавшие. Они просят тех, кто стал свидетелем преступления или проезжал мимо с видеорегистратором, откликнуться.ЧП случилось в микрорайоне КБ примерено в 10-11 часов вечера. По словам пострадавших, двое парней в колпаках Санта Клауса шли от улиц Моторная к Московскому шоссе и по пути резали колеса машин. Кроме того, они что-то кидали в окна квартир, есть разбитые стекла.По словам одной из пострадавших, которая представилась в группе «Саратов онлайн» как Анастасия Саратовская, жертвами стали не менее четырех человек. Заявление в полицию уже написано.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.