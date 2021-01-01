Депутат Государственной думы РФ Николай Панков с утра 1 января отправился на тренировку.Он снял короткое видео из зимнего леса и опубликовал его на своей странице в Instagram.По мнению депутата, даже 1 января — не повод, чтобы пропускать утреннюю тренировку.- С утра — прогулка, по другому нельзя! — уверен Николай Панков.Он поздравил всех с наступившим 2021 годом и пожелал удачи и хорошего самочувствия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.