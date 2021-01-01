В Балаковском районе Саратовской области утром 1 января автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась около девяти утра в селе Натальино.По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, автомобилист погиб на месте.Работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.