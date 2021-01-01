Утром 1 января в Саратовской области было выявлено 268 случаев коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, итого общее число зараженных в регионе составило 35 596 человек.Выздоровели всего 30 519 человек, за сутки — 266.Среди новых инфицированных 19 несовершеннолетних и 101 человек старше 60 лет.Также известно, что у 165 зараженных выявлена пневмония.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.