Утром 1 января в ДТП в Саратове погибла женщина.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 08:30 на проспекте 50 лет Октября, в районе 3-й Дачной.По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля такси «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина врезалась в столб.Пассажирка такси скончалась на месте.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, выясняется личность погибшей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.