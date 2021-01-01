Вечером 31 декабря в Октябрьском районе Саратова из окна многоэтажки выпала девушка.Как сообщает «ЧП-Саратов», это произошло на 7-м Береговом проезде, 2/14.Девушка упала с седьмого этажа и рухнула на козырек магазина. На место прибыли областные спасатели, которые сняли пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения на носилках. 19-летнюю девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали врачи Центра медицины катастроф.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.