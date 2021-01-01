Первый день нового 2021 года в Саратовской области ожидается слабоморозным.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, утром местами возможен слабый снег, туман и изморозь.На дорогах — гололедица.Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.Столбик термометра покажет днем -3... -8 градусов.А вот 1 января 2019 года было холоднее, до -6... -11 градусов. Однако это считалось потеплением после морозной погоды.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.