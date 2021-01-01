В Москве был задержан житель Петровска, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 41-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск.По версии следствия, вечером 19 декабря он избил подчиненного, который без разрешения взял его автомобиль ВАЗ. Мужчина увидел, что тот разъезжает по Петровску в его машине и кинулся на него с кулаками. Когда тот потерял сознание, злоумышленник отвез его в больницу, однако тот скончался 21 декабря, несмотря на сделанную операцию.После этого подозреваемый скрылся от следствия и найти его удалось сотрудникам уголовного розыска полиции Петровска в Москве. Сейчас ему предъявлено обвинение, мужчина арестован.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.