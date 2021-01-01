В Саратовской области ведется розыск пропавшего под Оренбургом подростка.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 17-летний Вадим Гиньятов ушел со станции в трех километрах от села Асекеево 27 декабря. Сейчас местонахождение мальчика неизвестно.Приметы Вадима Гиньятова: рост 170 см, спортивное телосложение, карие глаза, широкие брови, густые темно-русые волосы, родинка справа над верхней губой.На момент пропажи был одет в серую шапку, черную куртку с логотипом «Рита», черные джинсы, черные кроссовки со шнуровкой, толстовку «триколор» и надписью «Russia», при себе имел мобильный телефон Honor черного цвета.Всем, кому что либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Отделение МВД России по Асекеевскому району, по телефонам 02 либо, (35351) 2-10-48, 2-16-58.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.