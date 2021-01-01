Полиция Энгельсского района Саратовской области подала в суд на индивидуального предпринимателя Анненкову В.Г.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, иск был на пять тыс. рублей штрафа за неисполнение госконтракта.Оказалось, что в ноябре 2019 года полиция и предприниматель заключили договор на организацию трехразового питания лиц в СИЗО, специальном приемнике и комнатах по содержанию лиц за административные нарушения.Однако исполнитель не привез сухие пайки, а продал их в столовой Поволжского кооперативного института.Суд взыскал с предпринимателя пять тыс. рублей штрафа.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.