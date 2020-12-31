Стали известны подробности о новых жертвах коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, умерли шесть человек: поровну мужчин и женщин.Три скончавшиеся, 54, 64 и 68 лет, страдали сахарным диабетом. У самой младшей из них, помимо того, была сердечная недостаточность.У мужчин 62 и 68 лет была ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. 50-летний страдал хронической обструктивной болезнью легких, хроническим гепатитом и циррозом печени токсического генеза. Течение заболевания осложнилось у него двухсторонним гидротораксом и гнойной пневмонией.Итого в области от коронавируса скончались уже 416 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.