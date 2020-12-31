В Саратове в время новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, профилактическая акция с одноименным названием продлится все дни — с 31 декабря до 10 января.Помощь сотрудникам Госавтоинспекции окажут дружинники «Дорожного патруля».На дорогах ожидаются массовые проверки автомобилей в поисках нетрезвых водителей. ГИБДД призывает не омрачать праздники и не садиться за руль пьяными.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.