В Волжском районе Саратова столкнулись две иномарки.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Вешняя, около дома №13.Сообщение в дежурную часть поступило в 14:16. Там столкнулись Volkswagen и Kia. Возникла пробка, которая перегородила движение в обе стороны.О пострадавших не сообщается, сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.