В Балакове Саратовской области пожарные исполнили желание девятилетнего мальчика.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, Павел Буров стал участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».Мальчик очень хотел посидеть в кабине пожарного автомобиля. И его места сбылась с помощью сотрудников 22-й Балаковской пожарно-спасательной части. Вместе с мамой Павел Буров пришел в часть, пообщался с героями, которые каждый день рискуют жизнями. Он даже смог примерить настоящий спецкостюм и посидеть за рулем красной машины с мигалками.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.