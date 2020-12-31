В Саратовской области по итогам 10 месяцев 2020 года зарегистрирован один из самых худших показателей естественной убыли населения.Согласно отчету «Росстата», за январь-октябрь в области родились 15,6 тыс. человек, а умерла 31 тысяча.Таким образом, естественная убыль составила 15,5 тыс. граждан. На 100 тыс. населения приходится 7,7 родившихся и 15,4 умерших.Для сравнения: за аналогичный период 2019 года родились почти 17 тыс. человек, умерли 28 тыс.Показатели естественной убыли хуже, чем в Саратовской области, зарегистрированы в Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской областях и Москве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.