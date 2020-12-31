В Саратове появились мошенники, которые якобы проводят вакцинацию от коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, такие сигналы поступают от жителей.Неизвестные граждане в защитных костюмах делают поквартирный обход и говорят, что проводится вакцинация. При этом массовая прививочная кампания от коронавируса еще не началась, а против гриппа — уже завершилась.- Хотим обратиться к жителям Саратовской области с призывом не верить сомнительным личностям, предлагающим вакцинацию от коронавируса на дому или где-либо еще. Сейчас вакцинация проводится в государственных учреждениях здравоохранения под медицинским наблюдением и бесплатно, — заявили в министерстве здравоохранения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.