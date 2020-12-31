Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Новым годом.Видеопоздравление опубликовано в группе его сторонников в соцсетях.- Дорогие друзья! Уходит 2020 год. Год, который был для всех нас очень непростым. Год, когда мы столкнулись с пандемией. Она унесла жизни наших близких. Кто-то переболел, переболел по разному: легко или тяжело. Все это было непросто.Год заканчивается. Мы с вами стоим на пороге следующего 2021 года. Встречая Новый год, хочу сказать «спасибо» за вашу поддержку, я ее всегда чувствую. И со своей стороны хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви, чтобы вы встретили Новый год в кругу семьи, с близким, чтобы следующий год обязательно принес вам удачу, успех, и вы смогли себя реализовать.Со своей стороны буду делать все возможное, для того чтобы оказывать помощь, чтобы решались проблемы в нашей области как можно более эффективно, чтобы город Саратов развивался. Ну и конечно надеюсь на встречи в новом году.С наступающим 2021 годом! Счастья вам! — пожелал Вячеслав Володин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.