Утром 30 декабря в Саратовской области был насмерть сбит пешеход.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в семь утра на 6-м км дороги Красный Кут — село Лебедевка.55-летний мужчина шел по краю дороги в попутном направлении. Его сбил автомобиль ГАЗ-33022 под управлением 37-летнего водителя. Пешеход скончался на месте.В ГИБДД отметили, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов, которые рекомендуется носить в темное время.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.