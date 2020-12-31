Возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего мужчины в Ровенском районе Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан 67-летний подозреваемый.По версии следствия, оба проживали на территории животноводческой фермы в селе Цивково. 67-летний мужчина был старшим по должности и контролировал работу остальных.29 декабря вечером к нему пришел подчиненный и попросил денег на выпивку. Тот согласился, дал 300 рублей и попросил и его позвать к столу. Но через некоторое время он услышал звуки гулянки в соседнем домике, хотя его так и не пригласили.Он с обидой отправился туда и высказал претензии. В ответ получил грубость со стороны того, кто занял у него денег. В ярости 67-летний мужчина схватил валявшийся на полу нож и ударил 49-летнего в грудь. Раненый скончался по пути в больницу.Свою вину мужчина признал и раскаялся. Решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.