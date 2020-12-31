В Саратовской области утром 31 декабря выявлено 270 новых случаев коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 256 человек.Таким образом с начала пандемии в регионе зафиксировано 35 328 зараженных и 30 253 выздоровевших.Среди новых инфицированных 16 детей и 122 человека старше 60 лет.При этом у 188 диагностирована пневмония.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.