Днем 30 декабря в Энгельсском районе случился пожар на базе отдыха.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал дежурному поступил в 15:12.Горел металлический вагончик на базе отдыха «Речник» на острове Сазанка. Огонь охватил восемь кв. метров. На тушение выезжали два расчета.По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил работы элктрооборудования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.