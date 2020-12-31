Житель Саратова возмутился из-за автомобилей, которые заполонили тротуар перед школой в Ленинском районе.Участник группы «Саратов онлайн» Андрей Старцев опубликовал гневный пост. Он сообщил, что перед школой №103 по улице Производственная, 8 практически невозможно пройти.- Все заставлено автомобилями. Ставят как попало. За чадами своими приехали, на остальных людей им наплевать, — считает мужчина.Он призывает оградить тротуар, чтобы на него нельзя было заехать.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.