На дорогах Саратовской области — сложная обстановка.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ситуацию усугубляют туман и гололедица.Автомобилистов просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, ездить только на исправных авто, не совершать резких маневров и обгонов.Пешеходам следует проявлять бдительность пере переходи проезжей части, в темноте очень важны световозвращающие элементы.- Госавтоинспекция рассчитывает на ваше благоразумие и правовую сознательность! — отметили в ГИБДД.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.