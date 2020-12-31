В Аркадаке Саратовской области под суд попал 47-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину гражданин признал.Трагедия разыгралась вечером 21 октября на улице Толстого в Аркадаке. 17-летняя девушка гуляла с подругами и к ним пристали двое пьяных мужчин. Они начали домогаться несовершеннолетней, несмотря на ее протесты.Девушка позвонила домой и сообщила брату о происходящем. Тот вместе с отцом кинулись на помощь.Отец девушки вступился за дочь, но 31-летний пьяный мужчина ответил ему грубо, получив за это кулаком в лицо. Он упал и ударился головой об асфальт, но встал и продолжил ссору. И вновь отец ударил его по туловищу.После этого семья удалилась, а избитый почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но по пути в больницу он скончался.Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.