В Саратовской области сегодня, 31 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями.- Местами пройдет небольшой снег, в Правобережье с моросью. Видимость при тумане будет менее 500 метров, также прогнозируется изморозь и гололед, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.Ветер подует с юго-востока и востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 12 м/с.Температура днем поднимется до -3…-8 градусов, в Левобережье и на севере области может быть чуть холоднее — до 13 градусов.В прошлом году 31 декабря также был снег, но посильнее, и порывистый ветер.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.