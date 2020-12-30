В Состав Саратова могут войти еще несколько населенных пунктов, сейчас относящихся к району.Об этом на своей странице в Instagram написал глава Саратова Михаил Исаев.Он посетил два МО — Синеньское и Рыбушанское, где с главами и местными депутатами обсудил перспективы вхождения в состав областного центра. Напомним, ранее в город вошли Багаевка и Красный текстильщик.- Вместе с коллегами разъяснил порядок данной процедуры, а также какие это открывает перспективы и возможности. Отдельно остановились на том, что такое преобразование происходит с обязательным проведением публичных слушаний и с сохранением статуса сельских населенных пунктов. По итогам общения было принято решение вернуться к данному вопросу после новогодних праздников, — отметил глава Саратова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.