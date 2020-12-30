В Балашове Саратовской области пожилой мужчина упал в овраг и не смог выбраться самостоятельно.Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось в переулке Горный, у дома №29.Прибывшие спасатели при помощи альпснаряжения эвакуировали 60-летнего пострадавшего и передали скорой помощи.На месте также работали росгвардейцы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.