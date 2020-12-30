Из Саратова в Энгельс и обратно в новогоднюю ночь будут ходить автобусы.Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта, возить пассажиров в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года будет автобус №284 из энгельсского поселка Прибрежный до железнодорожного вокзала в Саратове.Дополнительные рейсы из Энгельса будут в 21:35, 00:15, 02:40, 05:15, а из Саратова — в 23:00, 01:30, 04:00, 06:25.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.