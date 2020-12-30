Министр образования Саратовской области Ирина Седова подарила подписчику торт за рассказ о любимом учителе.- Здорово, что за такой короткий промежуток времени поступило больше 130 комментариев. Спасибо вам, друзья! Оценивать их и сравнивать между собой я не имею права, поэтому победителя выберем генератором случайных цифр, – обратилась к подписчикам министр сегодня, 30 декабря, в прямом эфире.Напомним, суть конкурса состояла в том, чтобы в комментариях под постом в Инстаграме Седовой рассказать о своем любимом учителе.Победительницей стала пользовательница @mamo4ka_goroshinok (Юлия Горохова). Она рассказала о первом учителе из саратовского лицея №50 Елене Константиновне Ячменниковой.- Мы не виделись уже около 16 лет, но я помню, какая она была добрая, всегда помогала и поддерживала. Она до сих пор работает в этой школе учителем начальных классов! — сказала Юлия.Торт победительнице Ирина Седова привезла лично.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.