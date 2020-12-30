Сегодня ночью, 30 декабря, в Ровенском районе Саратовской области нашли труп 47-летнего мужчины.- Тело с ножевым ранением в груди обнаружили около 00:20 в помещении дома для проживания рабочих механико-технической фермы в селе Циково Ровенского района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.Следователи организовали доследственную проверку. Назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти мужчины.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.