В Ленинском районе Саратова приставы взыскали с компании долги в 1,5 млн рублей.- Она не выполнила условия договора перед фирмой, специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций и накопила задолженность. Однако выплачивать ее не спешила, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.Приставы выяснили, что на компанию зарегистрирован спецтранспорт. Руководству вручили требование о его предоставлении, чтобы арестовать. Этого хватило, чтобы долг полностью погасили.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.