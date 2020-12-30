В новогоднюю ночь по улицам Энгельса будет введено ограничение для автомобилей.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, движение и стоянку запретят с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января.Будут перекрыты:- площадь Свободы от Коммунистической до набережной Рудченко;- Телеграфная от Пушкина до площади Ленина;- площадь Ленина от площади Свободы до Горького;- Горького от краеведческого музея до набережной.Кроме того, в поселке Приволжский введут ограничения от 5-го квартала в районе дома №10 до 3-го квартала у дома №15.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.