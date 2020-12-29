На последнем в этом году заседании координационного совета Саратовской области по коронавирусу 29 декабря, губернатор Радаев заявил, что у борьбы с пандемией нет и не может быть каникул.Все службы, ответственные за жизнеобеспечение, включая региональный штаб, продолжают действовать в штатном режиме. Бесперебойная работа колл-центра, официальных информационных порталов также обязательна.Стабильный показатель суточной смертности от коронавируса пока не снижается, инфекция становится катализатором обострения хронических заболеваний, это и приводит к летальности.- Сегодня здравоохранение адаптировалось: есть понимание, как лечить, нагрузка на коечный фонд - без резких скачков. Пришло время научиться распределять силы и ресурсы, чтобы максимально уходить от летальности, - заявил Радаев.С января 2021 года начинается массовая вакцинация от коронавируса в регионе. Сто тысяч доз вакцины поступят в область. Прививку уже получили порядка двух тысяч человек, преимущественно - медики.- Всё, что касается вакцинации, должно работать как часы. Включая распределение препарата для приоритетных и возрастных категорий. Какое-либо принуждение, давление на коллективы - исключено. Прививка – добровольная. Никакой заорганизованности, - заявил Радаев.Отдельно он обратил внимание на случаи дорожных аварий, в том числе, со смертельным исходом.- В субботу погиб Михаил Федорович Болтухин. Это большое горе, - сказал губернатор.