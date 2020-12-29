На совещании по развитию дорожного комплекса Саратовской области, которое проходит в правительстве, сегодня, 29 декабря, был подробно представлен проект будущей развязки в районе остановки «Стрелка» в Кировском районе Саратова.Будет применен комплексный подход. Собраны все модели развязки, которые были созданы до настоящего времени, выявлены их недостатки. Всего было разработано порядка семи вариантов развязки, но схемы не работали.Сейчас предлагается вписать все путепроводы, в том числе для скоростного трамвая, строительство линии которого начнется в 2021 году.Планируется избавиться от светофоров на развязке, пешеходные переходы сделать в виде тоннелей или мостовых переходов с лифтами. От улицы Тракторная будет выполнен правый поворот в сторону Сенного рынка, а движение по Мурманскому проезду будет направлено в противоположную сторону.Проспект 50 лет Октября станет шестиполосным с двумя резервными полосами и выделенными для автобусов. Также планируется обустроить комфортные и безопасные остановки общественного транспорта.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.