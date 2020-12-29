На дороги Саратовской области за 2020 год было потрачено 28 млрд рублей.Как отметил на совещании по развитию дорожной отрасли 29 декабря губернатор Валерий Радаев, из них 13 млрд из областного бюджета, 15 — из федерального.Было приведено в порядок около 320 км дорог, а если учитывать средства дорожного фонда, то более 600 км.При этом глава региона остался недоволен низким темпом роста зарплаты в отрасли. Ранее он ставил задачу, чтобы средняя заработная плата составляла не менее 40 тыс. рублей. А по факту она сейчас на уровне 37,5 тыс. рублей. Хотя рост действительно есть — в 2018 году была 28,8 тыс. рублей.Однако, для сравнения, в Самарской и Пензенской областях дорожники получают 45 и 49 тыс. соответственно.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.