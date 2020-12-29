В Ершове Саратовской области погиб 67-летний мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено в его гараже на улице Мелиоративная.Труп нашел утром 29 декабря владелец другого гаража. Он увидел, что дверь одного из помещений приоткрыта и увидел внутри тело 67-летнего знакомого. Тот находился в салоне автомобиля.Начата доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина отравился выхлопными газами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.