В Пугачевском районе Саратовской области вчера днем, 28 декабря, сгорела баня.- Сигнал о пожаре в селе Клинцовка поступил в 14:42. Выехали пять человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Площадь пожара составила 2 кв. м. По предварительным данным, он начался из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.