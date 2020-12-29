В Саратове утром 29 декабря было зарегистрировано 269 случаев заражения коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, с начала пандемии было инфицировано 34 783 человека.Выздоровели всего 29 758 человек, из которых 246 — за сутки.У большинства вновь выявленных имеются симптомы пневмонии — 180 человек.Кроме того, среди новых зараженных 21 ребенок и 112 человек старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.