В Балашове Саратовской области найдено тело 44-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был найден вечером 28 декабря в квартире дома по улице Гагарина.Грудь и шея погибшего были изрезаны ножом.Начата доследственная проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.