В Ершовском районе предпринимателя оштрафовали на четверть миллиона рублей за торговлю алкоголем.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области, сотрудники полиции при проверке магазина в селе Орлов Гай 22 июля обнаружили в продаже 42 бутылки спиртного. Это были вина «Изабелла прекрасная», «Завет Монаха» и «Букет Кубани каберне», а также водки «Гжелка», «Родник Сибири» и «Absolut Standart».Алкоголь был изъят, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Выяснилось, что спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям ГОСТ и продавалась без лицензии.Суд оштрафовал бизнесмена на 250 тыс. рублей, а алкоголь был уничтожен.Аналогичное правонарушение было выявлено в Балакове. Там предпринимательница выставила на продажу три бутылки «Казенной» Premium без лицензии. В итоге женщина была оштрафована на 10 тыс. рублей и лишилась товара.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.