Официальное количество скончавшихся от коронавируса медработников в Саратовской области по-прежнему на уровне 15 человек. Об этом на брифинге 28 декабря заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.- Умер водитель скорой помощи на 8 подстанции - водитель по информации главврача, скончался, а от чего – нет данных. Комиссия решит, была ли инфекция получена на рабочем месте или нет, - сказал Шувалов.Он также отметил, что новые повторные случаи заражения коронавирусом среди медиков есть, «общее количество укладывается в число 10».Напомним, ранее Шувалов заявил о первых трех случаях повторного заражения врачей.