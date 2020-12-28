В Саратове женщина оплатила долг по кредиту после ареста квартиры.- Гражданка оформила займ в банке и накопила задолженность свыше 300 тыс. рублей. Суд постановил взыскать заложенную двухкомнатную квартиру, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.Квартиру арестовал судебный пристав Заводского районного отдела. После этого женщина погасила долг.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.